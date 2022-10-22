Крылов: Оздемир — действительно жёсткий парень
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«Оздемир — действительно жёсткий парень. Но я думал, будет чуть помягче. Будет проще его подловить, попасть. А в моменты, когда я попадал, я не думал о том, чтобы добить его. Я думал над тем, как занять удобную позицию и поработать стратегически. У него крепкая голова оказалась», — сказал Крылов после поединка.
Он также подчеркнул, что получает удовольствия от выступлений. По его словам, он продолжит делать это и дальше.
Российский боец победил единогласным решением судей. Бой прошёл в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
На счету Крылова 28 побед, девять поражений. В активе Оздемира 18 побед, семь поражений.
Ранее Махмуд Мурадов проиграл Кайо Борральо на турнире UFC 280.