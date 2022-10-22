«Милан» разгромил «Монцу» в матче Серии А

«Милан» обыграл «Монцу» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Италии.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Стефано Пиоли.

В составе «Милана» мячи забили Браим Диас (16-я, 41-я минуты), Дивок Ориги (65-я), Рафаэл Леау (84-я). У «Монцы» отличился Филиппо Раноккья (1-я).

«Милан» с 26 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы. «Монца» с десятью очками занимает 14-е место.

Ранее главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что голкипер сборной Франции Майк Меньян пропустит чемпионат мира 2022 года из-за рецидива травмы.