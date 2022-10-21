Вратарь «Милана» Меньян пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что голкипер сборной Франции Майк Меньян пропустит чемпионат мира — 2022 из-за рецидива травмы.

«Майк настаивал на том, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Всё шло хорошо, но он повредил ещё одну мышцу. К сожалению, эта травма не позволит ему выступить как минимум до января», — цитирует Пиоли Football Italia.

В нынешнем сезоне 27-летний француз принял участие в десяти матчах за «Милан», в которых пропустил десять мячей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции и «Челси» Нголо Канте пропустит чемпионат мира в Катаре из-за перенесённой операции.