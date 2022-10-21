Вратарь «Милана» Меньян пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы
- Gettyimages.ru
«Майк настаивал на том, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Всё шло хорошо, но он повредил ещё одну мышцу. К сожалению, эта травма не позволит ему выступить как минимум до января», — цитирует Пиоли Football Italia.
В нынешнем сезоне 27-летний француз принял участие в десяти матчах за «Милан», в которых пропустил десять мячей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции и «Челси» Нголо Канте пропустит чемпионат мира в Катаре из-за перенесённой операции.