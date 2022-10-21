Узнать больше

Вратарь «Милана» Меньян пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы

Короткая ссылка
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что голкипер сборной Франции Майк Меньян пропустит чемпионат мира — 2022 из-за рецидива травмы.
Вратарь «Милана» Меньян пропустит чемпионат мира — 2022 из-за травмы
  • Gettyimages.ru

«Майк настаивал на том, чтобы вернуться на поле как можно скорее. Всё шло хорошо, но он повредил ещё одну мышцу. К сожалению, эта травма не позволит ему выступить как минимум до января», — цитирует Пиоли Football Italia.

В нынешнем сезоне 27-летний француз принял участие в десяти матчах за «Милан», в которых пропустил десять мячей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Франции и «Челси» Нголо Канте пропустит чемпионат мира в Катаре из-за перенесённой операции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить