Форвард «Локомотива» Игнатьев рассказал о самочувствии после травмы

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев прокомментировал своё состояние после полученной травмы.

«Как самочувствие? Нормально. Сколько займёт восстановление? Посмотрим, как пройдёт. Спросите у врачей», — цитирует Игнатьева «Чемпионат».

В матче четвёртого тура группового этапа Кубка России «Химки» уступили московскому «Локомотиву». Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:0. В составе железнодорожников мяч забил Антон Миранчук (54-я минута, пенальти). Игнатьев получил травму.

По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава. Ориентировочные сроки восстановления составляют четыре-шесть недель.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном включении в состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ) клубов из Белоруссии.