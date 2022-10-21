Гуренко заявил, что белорусские клубы могли играть в РПЛ два-три года назад

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о возможном включении в состав участников Российской премьер-лиги (РПЛ) клубов из Белоруссии.

«За это время очень многое поменялось. Если бы это была совместная идея, как в КХЛ, где участвуют казахский клуб, белорусы, играли латыши и финны, — это было бы интересно. Но не в это время к этому приходить. Года два-три назад три белорусских клуба могли бы участвовать», — цитирует Гуренко «РБ Спорт».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что в РПЛ стоит добавить две команды из Белоруссии.