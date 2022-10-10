Узнать больше

Созин считает, что в РПЛ стоит добавить две команды из Белоруссии

Короткая ссылка
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что в Российскую премьер-лигу (РПЛ) стоит добавить две команды из Белоруссии.
Созин считает, что в РПЛ стоит добавить две команды из Белоруссии
  • РИА Новости

«Стоит добавить две команды из Белоруссии. Да, я был против расширения лиги, но в связи с событиями в мире, я думаю, что в Европу наши команды вернуться нескоро», — цитирует Созина «Чемпионат».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что РПЛ сильно регрессирует.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить