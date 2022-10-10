Созин считает, что в РПЛ стоит добавить две команды из Белоруссии
- РИА Новости
«Стоит добавить две команды из Белоруссии. Да, я был против расширения лиги, но в связи с событиями в мире, я думаю, что в Европу наши команды вернуться нескоро», — цитирует Созина «Чемпионат».
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.
Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что РПЛ сильно регрессирует.