Созин считает, что в РПЛ стоит добавить две команды из Белоруссии

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин заявил, что в Российскую премьер-лигу (РПЛ) стоит добавить две команды из Белоруссии.

«Стоит добавить две команды из Белоруссии. Да, я был против расширения лиги, но в связи с событиями в мире, я думаю, что в Европу наши команды вернуться нескоро», — цитирует Созина «Чемпионат».

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что РПЛ сильно регрессирует.