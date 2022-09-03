Аленичев заявил, что РПЛ сильно регрессирует

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал запрет российским клубам на участие в международных соревнованиях со стороны ФИФА и УЕФА.

«Историю с баном российского футбола переживаю как и все. Хочется в сентябре смотреть еврокубки. Когда это вернётся, никто не знает. Хочется, конечно, чтобы побыстрее. Что нам делать? Будем вариться в собственном соку. РПЛ регрессирует, и очень сильно. Вспомните «Краснодар» с легионерами – и что есть сейчас», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Он также заявил, что в России должны принять это отстранение как данность. По его словам, есть руководители, которые должны общаться с ФИФА и УЕФА, хотя от этого немногое зависит.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации ЧМ-2023.

Ранее Аленичев поделился мнением о введении Fan ID.