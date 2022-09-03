Аленичев — о введении Fan ID: мне жалко людей

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Что касается фанатов и Fan ID, очень расстроен, как и многие болельщики, да и те, кому небезразличен футбол. Надеюсь, что компромисс в ближайшее время будет найден, он должен быть найден, потому что так нельзя. Мне жалко людей», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

Он также заявил, что не понимает логики в Fan ID. По его словам, всю жизнь всё было нормально, а сейчас придумали новый закон.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший капитан «Зенита» Мигел Данни поделился мнением о введении Fan ID.