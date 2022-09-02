Данни — о Fan ID: логично, что каждый человек должен быть при необходимости опознан

Бывший капитан «Зенита» Мигел Данни поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID) в России.

«В Португалии была та же самая история: каждого болельщика обязали иметь идентификационный номер. Это можно понять: если что-то происходит на стадионе, то клуб платит большой штраф. Логично, что каждый человек на трибунах должен быть при необходимости опознан», — приводит слова Данни Sport24.

Он также отметил, что пустые трибуны — это не нормально. По его словам, болельщикам и клубам необходимо искать компромисс.

Согласно закону, проход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд оштрафовал болельщика «Ростова» на 10 тыс. рублей за проход на стадион без Fan ID.