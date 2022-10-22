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Дмитриев: Тарасова и Морозов сейчас недосягаемы

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Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев прокомментировал выступление пары Евгения Тарасова — Владимир Морозов на первом этапе Гран-при России.
Дмитриев: Тарасова и Морозов сейчас недосягаемы
  • globallookpress.com
  • © Li Ga/XinHua

«Прыжковый набор у Тарасовой и Морозова один из самых простых, они исполняют в произвольной программе достаточно простые тройные прыжки сальхов и тулуп и теоретически вполне могли бы по своим физическим возможностям усилить программу. Например, освоить четверной подкрут. Всё, что для этого нужно, — немножко изменить технику выполнения этого элемента, чуть уменьшить шпагат. Когда шпагат настолько амплитуден и хорош, как у ребят в тройном подкруте, он очень хорошо работает на визуальное восприятие — партнёрша как бы зависает в воздухе. Но это сильно затрудняет способность вкрутиться ещё в один оборот. Слишком сильно падает начальная скорость вращения.

Другой вопрос, нужно ли это усложнение самим фигуристам. Никто из нас не может предсказать, как будут развиваться события и как скоро российские фигуристы смогут вернуться на международные турниры, а внутри России даже с тем техническим набором, который у них есть, Женя и Владимир сейчас недосягаемы», — заявил Дмитриев RT.

Ранее Дмитриев высказался о формате соревнований в фигурном катании.

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