Сторожук: «Краснодар» не делит матчи в чемпионате и Кубке России по значимости

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о победе над «Пари НН» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Я не знаю. Кубок, чемпионат. Для нас нет разницы, честное слово. Потому что надо играть, стремиться побеждать в различных турнирах, причём всё для этого у нас было. Мы очень расстроены, что потерпели поражение на Кубок. В чемпионате хотели реабилитироваться», — цитирует Сторожука «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что его подопечные способны создавать голевые моменты и забивать мячи.

«Но опять же не хватает где-то хладнокровия, предпоследней передачи, так скажем», — добавил Сторожук.

«Краснодар» в гостях обыграл «Пари НН» (2:0) в матче РПЛ. Мячи забили Ильзат Ахметов (17-я минута) и Джон Кордоба (90 + 8).

Краснодар с 24 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Пари НН» располагается на 11-м месте с 13 очками.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел в Грозный на матч 14-го тура РПЛ с «Ахматом».