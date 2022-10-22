«Фатих Карагюмрюк» обыграл «Умраниеспор», Оздоев сыграл 84 минуты

«Фатих Карагюмрюк» в матче 11-го тура чемпионата Турции по футболу в гостях обыграл «Умраниеспор».

Игра в Стамбуле закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Российский хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отыграл 84 минуты и не отметился результативными действиями.

«Фатих Карагюмрюк» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Умраниеспор» с тремя очками располагается на 19-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» в матче десятого тура чемпионата Турции по футболу на своём поле обыграл «Хатайспор».