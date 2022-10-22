«Фатих Карагюмрюк» обыграл «Умраниеспор», Оздоев сыграл 84 минуты
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Игра в Стамбуле закончилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Российский хавбек «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев отыграл 84 минуты и не отметился результативными действиями.
«Фатих Карагюмрюк» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Умраниеспор» с тремя очками располагается на 19-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» в матче десятого тура чемпионата Турции по футболу на своём поле обыграл «Хатайспор».