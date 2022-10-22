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«Ноттингем Форест» дома победил «Ливерпуль» в матче АПЛ

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«Ноттингем Форест» на своём поле взял верх над «Ливерпулем» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.
«Ноттингем Форест» дома победил «Ливерпуль» в матче АПЛ
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Mike Jones/News Images

Встреча на стадионе «Сити Граунд» завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

В составе «Ноттингем Форест» голом отметился Тайво Авонийи на 55-й минуте.

«Ливерпуль» имеет в своём активе 16 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с девятью очками располагается на 19-й строчке.

Ранее руководство «Астон Виллы» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Стивена Джеррарда.

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