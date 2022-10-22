«Ноттингем Форест» дома победил «Ливерпуль» в матче АПЛ

«Ноттингем Форест» на своём поле взял верх над «Ливерпулем» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2022/23.

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