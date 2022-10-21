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Джеррарда уволили с поста главного тренера «Астон Виллы»

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Руководство «Астон Виллы» приняло решение уволить с поста главного тренера команды Стивена Джеррарда.

Мы можем подтвердить, что Джеррард покинул клуб, сообщает пресс-служба команды.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» проработал в «Астон Вилле» 11 месяцев. Команда одержала в начале чемпионата всего две победы.

Команда из Бирмингема по итогам 11 туров с девятью очками занимает 17-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

По информации СМИ, «Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино на место Джеррарда.

Ранее «Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ.

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