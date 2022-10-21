Джеррарда уволили с поста главного тренера «Астон Виллы»
Мы можем подтвердить, что Джеррард покинул клуб, сообщает пресс-служба команды.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» проработал в «Астон Вилле» 11 месяцев. Команда одержала в начале чемпионата всего две победы.
Команда из Бирмингема по итогам 11 туров с девятью очками занимает 17-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
По информации СМИ, «Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино на место Джеррарда.
Ранее «Ливерпуль» минимально обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ.