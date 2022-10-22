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Терюшков верит, что «Химки» останутся в РПЛ по итогам нынешнего сезона

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Бывший член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о результатах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Терюшков верит, что «Химки» останутся в РПЛ по итогам нынешнего сезона
  • РИА Новости

«Есть ли уверенность, что «Химки» по итогам сезона останутся в РПЛ? У меня было меньше веры в том сезоне, когда команда была на 16-м месте после 18 игр... Сейчас же большая часть чемпионата впереди», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, в зимнюю паузу при необходимости «Химки» смогут провести селекционную работу.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Химками» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 23 октября. Встреча начнётся в 16:30 мск.

Красно-белые с 26 очками занимают второе место в турнирной таблице. «Химки» (девять) располагаются на 15-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (33).

Ранее сообщалось, что палата Российского футбольного союза по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых игроков.

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