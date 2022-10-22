Узнать больше

Вальнес: абсолютно очевидно, что россиян не должно быть на международных стартах

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион, норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался за отстранение российских спортсменов от Кубка мира в сезоне-2022/23.
Вальнес: абсолютно очевидно, что россиян не должно быть на международных стартах
  • Gettyimages.ru
  • © Matthias Hangst

«Ситуация на Украине никак не улучшилась, стало только хуже. Абсолютно очевидно, что российских спортсменов не должно быть на международных стартах», — цитирует Вальнеса Nettavisen.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее Йохан Элиаш заявил, что FIS будет действовать согласно рекомендациям МОК в вопросе допуска россиян до турниров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить