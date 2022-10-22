Вальнес: абсолютно очевидно, что россиян не должно быть на международных стартах

Олимпийский чемпион, норвежский лыжник Эрик Вальнес высказался за отстранение российских спортсменов от Кубка мира в сезоне-2022/23.

«Ситуация на Украине никак не улучшилась, стало только хуже. Абсолютно очевидно, что российских спортсменов не должно быть на международных стартах», — цитирует Вальнеса Nettavisen.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил допустить российских спортсменов до участия в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.

Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее Йохан Элиаш заявил, что FIS будет действовать согласно рекомендациям МОК в вопросе допуска россиян до турниров.