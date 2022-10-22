Узнать больше

Юран объяснил, почему Давыдов из «Химок» будет выступать в Медиалиге

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение нападающего Дениса Давыдова выступать в Медиалиге за команду Reality.
Юран объяснил, почему Давыдов из «Химок» будет выступать в Медиалиге
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Когда я был тренером, то с Давыдовым у нас был план вернуться в большой футбол. Не знаю, что потом пошло не так. Его перевели во вторую команду, где шансов, похоже, тоже не дали», — цитирует Юрана Sport24.

В «Химках» подтвердили, что футболист остаётся игроком команды. Давыдов может принимать участие в матчах Медиалиги в свободное от игр и тренировок время.

Нападающий является воспитанником «Спартака». Бывший владелец красно-белых Леонид Федун назвал футболиста «русским Лионелем Месси».

Ранее сообщалось, что Владимир Дядюн сыграет в Медиалиге за «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить