Юран объяснил, почему Давыдов из «Химок» будет выступать в Медиалиге

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал решение нападающего Дениса Давыдова выступать в Медиалиге за команду Reality.

«Когда я был тренером, то с Давыдовым у нас был план вернуться в большой футбол. Не знаю, что потом пошло не так. Его перевели во вторую команду, где шансов, похоже, тоже не дали», — цитирует Юрана Sport24.

В «Химках» подтвердили, что футболист остаётся игроком команды. Давыдов может принимать участие в матчах Медиалиги в свободное от игр и тренировок время.

Нападающий является воспитанником «Спартака». Бывший владелец красно-белых Леонид Федун назвал футболиста «русским Лионелем Месси».

Ранее сообщалось, что Владимир Дядюн сыграет в Медиалиге за «Рубин».