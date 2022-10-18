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СЭ: Дядюн сыграет в Медиалиге за «Рубин»

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Бывший нападающий «Рубина» Владимир Дядюн сыграет за казанскую команду в Медиалиге.
СЭ: Дядюн сыграет в Медиалиге за «Рубин»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Игрока уже заявили на ближайший матч МФК «Рубин». Летом игрок закончил карьеру — его последним клубом был «Факел», сообщает «Спорт-Экспресс».

34-летний форвард является воспитанником «Томи». Он также выступал за «Спартак Нальчик», «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Балтика», «Химки» и «Факел». Он провёл за карьеру 327 матчей во всех турнирах, забил 51 мяч и отдал 26 результативных передач.

Ранее бывшего футболиста казанского «Рубина» Руслана Мухаметшина приговорили к полутора годам колонии за организацию подпольного казино.

 

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