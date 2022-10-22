Билялетдинов: можно поверить, что сильнейшие клубы Англии следят за Кварацхелией

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал интерес к полузащитнику «Наполи» Хвиче Кварацхелии со стороны «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

«Можно поверить, что сильнейшие клубы Англии следят за Хвичей. Он уже не юный, но достаточно молодой. Если поймут, что им нужен, то и трансфер будет. Какие препятствия могут быть, чтобы он перешёл? Вопрос состоит только в финансовом вопросе», — цитирует Билялетдинова Metaratings.ru.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре Кварацхелии в «Наполи».