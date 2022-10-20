Сёмин оценил возможность перехода Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о том, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Если такие клубы заинтересованы в нём, то это значит, что Хвича этого заслужил! Чему тут удивляться?» — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее в «Наполи» опровергли информацию об интересе «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» к Кварацхелии.