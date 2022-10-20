В «Наполи» опровергли информацию об интересе «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» к Кварацхелии

Спортивный директор «Наполи» Кристиан Гинтоли высказался об интересе «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» к полузащитнику Хвиче Кварацхелии.

«Неправда! Это враньё», — цитирует Гинтоли «Спорт-Экспресс».

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За время, проведённое в составе российской команды, футболист сыграл в 73 матчах, забил девять мячей и сделал 18 результативных передач. Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» интересуются Кварацхелией.