Кураньи: Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент

Бывший форвард московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался об игре нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Кокорин — лучший игрок лиги Кипра на данный момент. Все болельщики и одноклубники в «Арисе» довольны Сашей… Сейчас на Кипре он много играет и забивает важные голы», — цитирует Кураньи Sport24.

По его мнению, Кокорину не стоит возвращаться обратно в «Фиорентину». При этом Кураньи отметил, что «Арис» сделает всё, чтобы удержать российского нападающего в клубе.

Кокорин перешёл в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за команду из Лимасола.

Ранее итальянский журналист Андреа Джаннатазио заявил, что переход Кокорина в «Фиорентину» войдёт в историю как один из самых провальных трансферов.