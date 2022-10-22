Узнать больше

WADA может обжаловать решение РУСАДА по делу Валиевой в CAS

Короткая ссылка
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«WADA тщательно рассмотрит решение РУСАДА в данном случае и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде, если это уместно», — цитирует представитель WADA ТАСС.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее глава USADA раскритиковал РУСАДА за решение засекретить дело Валиевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить