WADA может обжаловать решение РУСАДА по делу Валиевой в CAS

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) высказались по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«WADA тщательно рассмотрит решение РУСАДА в данном случае и оставляет за собой право обжаловать его в Спортивном арбитражном суде, если это уместно», — цитирует представитель WADA ТАСС.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее глава USADA раскритиковал РУСАДА за решение засекретить дело Валиевой.