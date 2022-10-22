Канчельскис сравнил уход Мостового в раздевалку с поступком Роналду
«Раз Семак так поступил, на это есть причины. То, что Мостовой практически сразу ушёл в раздевалку, как Роналду, — это неправильно. «Зенит» применит по отношению к Андрею санкции», — цитирует Канчельскиса Metaratings.
Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Семака. Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение.
Ранее Сергей Семак заявил о разрешении конфликта с Мостовым после обратной замены.