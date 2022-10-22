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Канчельскис сравнил уход Мостового в раздевалку с поступком Роналду

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации полузащитника «Зенита» Андрея Мостового с обратной заменой в матче Кубка России с «Крыльями Советов».

«Раз Семак так поступил, на это есть причины. То, что Мостовой практически сразу ушёл в раздевалку, как Роналду, — это неправильно. «Зенит» применит по отношению к Андрею санкции», — цитирует Канчельскиса Metaratings.

Игра четвёртого тура завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Семака. Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение.

Ранее Сергей Семак заявил о разрешении конфликта с Мостовым после обратной замены.

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