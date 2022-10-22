Источник: «Наполи» предлагает Кварацхелии двукратное увеличение зарплаты

Руководство «Наполи» ведёт переговоры с представителями грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии по поводу подписания нового контракта.

По информации журналиста Даниэля Лонго, согласно новому контракту зарплата игрока увеличится в два раза, а срок действия соглашения будет продлён до 2028 года.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта после расторжения контракта с «Рубином». Летом 2022 года хавбек перешёл в «Наполи».

Грузин принял участие в 14 матчах за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Юрий Сёмин оценил возможность перехода Кварацхелии в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити».