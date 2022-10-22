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Тихонов: «Ростов» борется за верхнюю часть таблицы, а «Факел» пытается обезопасить себя

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Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России по футболу между «Факелом» и «Ростовом».

«Ростов» забуксовал и начал терять очки. Команда борется за верхнюю часть таблицы, а «Факел» пытается обезопасить себя, потому что он находится в зоне стыков рядом с «Химками». Думаю, что будет интересная игра, но больше шансов победить всё-таки у ростовского клуба», — цитирует Тихонова Metaratings.

Подопечные Валерия Карпина после 13 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Факел» располагается на 14-й строчке с 11 очками.

Матч между командами состоится 22 октября в 16:30 по мск.

Ранее сообщалось, что назначены арбитры и инспекторы на матчи 14-го тура РПЛ.

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