Свищёв — о словах USADA про Валиеву: некомпетентность американской стороны

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что требование главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта раскрыть конфиденциальную информацию по делу российской фигуристки Камилы Валиевой является некомпетентным.

«Это некомпетентность американской стороны, они хотят видеть скандал. Им всё равно, для них правила не писаны. Если бы возраст Валиевой соответствовал, то процедура была бы открытой, а сейчас есть чёткое правило, и всё соблюдается», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

Он также выразил надежду, что спортсменка будет оправдана по всем статьям. По его словам, к фигуристке не должно быть никаких претензий.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт раскритиковал решение РУСАДА не разглашать детали по делу Валиевой.