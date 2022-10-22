Свищёв — о словах USADA про Валиеву: некомпетентность американской стороны
«Это некомпетентность американской стороны, они хотят видеть скандал. Им всё равно, для них правила не писаны. Если бы возраст Валиевой соответствовал, то процедура была бы открытой, а сейчас есть чёткое правило, и всё соблюдается», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».
Он также выразил надежду, что спортсменка будет оправдана по всем статьям. По его словам, к фигуристке не должно быть никаких претензий.
21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней фигуристки, являются конфиденциальными. Во время Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.
Ранее глава USADA Трэвис Тайгарт раскритиковал решение РУСАДА не разглашать детали по делу Валиевой.