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СКА одержал третью победу подряд, обыграв «Куньлунь»

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Санкт-петербургский СКА одержал победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:2.

В составе СКА шайбы забросили Михаил Воробьёв (11-я минута), Дамир Жафяров (30-я) и Марат Хуснутдинов (47-я). У пекинской команды отличились Паркер Фу (24-я) и Джек Родевальд (40-я).

Таким образом, петербургский клуб занимает лидирующую позицию в таблице Западной конференции (39 очков). «Куньлунь» расположился на десятом месте (19).

Ранее столичный ЦСКА продлил серию из семи побед, обыграв «Автомобилист».

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