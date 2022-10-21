Бояринцев считает, что отсутствие Абаскаля на тренерской скамейке не станет проблемой для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев предположил, что дисквалификация главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля не станет проблемой для московского клуба в матче 14‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Не будет на бровке дисквалифицированного Абаскаля? Ну, ничего страшного. Он ведь руководит командой все эти дни, готовит её. Повторюсь, моё мнение, ничего страшного в этом нет», — цитирует Бояринцева «Матч ТВ».

По его мнению, несмотря на дисквалификацию, будет налажена прямая связь между футболистами и тренерской скамейкой.

Напомним, что после первого тайма матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» Абаскаль словесно накинулся на главного тренера красно-синих Владимира Федотова, посчитав, что его подопечные проигнорировали принцип фейр-плей. В ответ Федотов в нецензурной форме обратился к наставнику красно-белых.

По итогам контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) было решено дисквалифицировать Абаскаля на одну встречу и оштрафовать на 50 тыс. рублей. Федотов был дисквалифицирован на две игры (одну условно).

После 13 туров Российской премьер-лиги красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Бело-голубые (20) расположились на восьмом месте.

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 22 октября в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена».

Ранее Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о ситуации с дисквалификацией сенегальского футболиста.