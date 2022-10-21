Агент Бальде: не будем подавать апелляцию на дисквалификацию

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, рассказал о ситуации с дисквалификацией сенегальского футболиста.

«Мы со «Спартаком» решили не подавать апелляцию. Уже слишком поздно. Мы не хотим и не видим в этом никакого смысла», — цитирует Пасторелло Sport24.

27-летний сенегалец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил до 5 декабря 2022 года.

В нынешнем сезоне Бальде принял участие в одном матче за «Спартак» и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 13 туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Ранее агент Бальде сообщил, что футболист вернётся в состав «Спартака» в форме.