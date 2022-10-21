Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу натурализации футболистов для национальной команды России.

«Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну и что? Я считаю, он не должен был играть», — цитирует Аршавина «КП Спорт».

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо получат возможность выступать за сборную России.