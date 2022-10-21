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Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России

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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался по поводу натурализации футболистов для национальной команды России.
Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России
  • РИА Новости

«Я против натурализации. Считаю, что за Россию должны играть россияне, а не бразильцы и люди других национальностей с русскими паспортами. Марио Фернандес хорошо играл? Ну и что? Я считаю, он не должен был играть», — цитирует Аршавина «КП Спорт».

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику Малкома и Клаудиньо. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо получат возможность выступать за сборную России.

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