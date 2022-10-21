Игнатьев: уровень российского футбола не соответствует лучшим европейским клубам

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил, как российские команды могли бы проявить себя в еврокубковых турнирах в сезоне-2022/23.

«Последнее участие наших команд говорит о том, что уровень российского футбола не соответствует лучшим европейским клубам. Мы не выходили из группы. Сравнивая игры в России с матчами зарубежных чемпионатов, я не вижу, чтобы наш футбол двигался вперёд и хоть как-то развивался», — цитирует Игнатьева Sport24.

По его словам, если бы «Зенит» противостоял «Манчестер Сити» или «Челси», тогда можно было бы говорить о качестве или о движении вперёд российского футбола.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

8 сентября в УЕФА сообщили, что решение по поводу допуска сборной России к жеребьёвке отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года ещё не принято.

Ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что отсутствие еврокубков бьёт по настроению и мотивации.