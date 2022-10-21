Булыкин считает, что в матче между «Локомотивом» и «Динамо» нет фаворита

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Динамо».

«Шансы команд в этом матче оцениваю 50 на 50. Фаворита точно нет», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По его мнению, обе команды находятся не в лучшей форме. При этом Булыкин отметил, что в командах подобраны хорошие футболисты, каждый из которых может индивидуально решить эпизод.

После 13 туров Российской премьер-лиги красно-зелёные набрали 12 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Бело-голубые (20) расположились на восьмом месте.

Встреча между «Локомотивом» и «Динамо» состоится 22 октября в 19:00 мск на стадионе «РЖД Арена».

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал, что считает «Динамо» фаворитом в матче с «Локомотивом».