Селюк не понимает, почему Лоуренса не подписал ни один клуб РПЛ

Агент Дмитрий Селюк поделился эмоциями от игры полузащитника «Фатиха Карагюмрюка» Николаса Лоуренса.

«Лоуренс выходит на ведущие роли в «Фатих Карагюмрюк»... Я не понимаю, куда смотрят «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» и так далее. Вот, пожалуйста, Лоуренс предлагался бесплатно. А теперь, я уверен, его не продадут даже за миллион», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

По его мнению, Лоуренс будет основным игроком турецкого клуба. При этом Селюк отметил, что статистика 21-летнего футболиста одна из лучших в команде.

22 июля «Химки» объявили об уходе Лоуренса из клуба. 21-летний спортсмен перешёл в подмосковную команду из ФК «Олимп-Долгопрудный».

В нынешнем сезоне Лоуренс провёл три матча за «Фатих Карагюмрюк» и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что скоро вернётся к тренерской работе.