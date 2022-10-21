Юран рассказал, что вскоре вернётся к тренерской работе

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что скоро вернётся к тренерской работе.

«С моим будущим скоро всё будет хорошо. Скоро вернусь к тренерской работе. «Химки»? Некорректно будет что-то говорить на этот счёт, потому что у них есть главный тренер», — цитирует Юрана Sport24.

Напомним, что «Химки» в августе расторгли контракт с Юраном по соглашению сторон.

За свою карьеру специалист дважды возглавлял подмосковную команду. В 2008 году он помог «Химкам» остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ), а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Юран заявил, что не знает о возможном назначении на пост главного тренера «Пари Нижний Новгород».