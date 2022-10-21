Норвежский журналист: в «Будё-Глимт» очень довольны игрой Хайкина

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал успехи российского голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в сезоне-2022/23.

«Никита Хайкин очень и очень хорош в «Будё-Глимт». Он популярен в клубе, и фанаты надеются, что он подпишет новый контракт», — цитирует Сальтведта Sport24.

По его мнению, Хайкин очень эффективно блокирует удары, а также отлично играет ногами. Сальтведт подчеркнул, что уже и в Европе Никиту считают ещё одним новым продуктом великой российской вратарской школы.

«К сожалению, из-за последних событий у Хайкина не будет шанса показать свои навыки в сборной России», — добавил норвежский журналист.

27-летний вратарь выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. За это время Хайкин провёл 117 матчей за клуб во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Будё-Глимт» с Хайкиным проиграл «Арсеналу» в Лиге Европы.