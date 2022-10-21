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Тренер Бойковой и Козловского оценил победу фигуристов на этапе Кубка Санкт-Петербурга

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Артур Минчук, тренер Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, высказался о победе фигуристов на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.
Тренер Бойковой и Козловского оценил победу фигуристов на этапе Кубка Санкт-Петербурга
  • РИА Новости

«Первый прокат на публике, первый прокат вообще произвольной программы после микротравмы партнёра. Ребята молодцы, справились, всё сделали. Есть над чем дальше работать — и творчески, и технически», — цитирует Минчука ТАСС.

Тренер дал понять, что если фигуристы будут чувствовать, что физически готовы делать риттбергер, то он будет вставлен в программу.

«Был каскад 3—3 и тулуп, нам хватает», — добавил Минчук.

Бойкова и Козловский получили от судей по сумме двух программ 229,37 балла. Серебряные медали завоевали Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (201,54), бронзу — Дарья Андреева и Станислав Сиземов (107,75).

Ранее фигуристка Софья Титова выиграла турнир «Золотой конёк Москвы» среди юниоров.

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