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Чукагян полностью разделась на взвешивании перед боем UFC 280, но не уложилась в вес

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В Абу-Даби (ОАЭ) состоялась церемония взвешивания бойцов перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280.
Чукагян полностью разделась на взвешивании перед боем UFC 280, но не уложилась в вес
  • Gettyimages.ru

Американский боец смешанных единоборств Кэтлин Чукагян не смогла уложиться в вес. Спортсменка из США сначала встала на весы в одежде, а затем попросила вынести ширму и полностью разделась. Однако 33-летняя Чукагян всё равно оказалась тяжелее на 700 г.

Таким образом, американка проведёт бой с француженкой Манон Фиоро в промежуточном весе и лишится 20% гонорара в качестве штрафа.

Турнир UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев и Чарлз Оливейра уложились в вес перед поединком на турнире UFC 280.

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