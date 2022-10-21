Чукагян полностью разделась на взвешивании перед боем UFC 280, но не уложилась в вес
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Американский боец смешанных единоборств Кэтлин Чукагян не смогла уложиться в вес. Спортсменка из США сначала встала на весы в одежде, а затем попросила вынести ширму и полностью разделась. Однако 33-летняя Чукагян всё равно оказалась тяжелее на 700 г.
Таким образом, американка проведёт бой с француженкой Манон Фиоро в промежуточном весе и лишится 20% гонорара в качестве штрафа.
Турнир UFC 280 пройдёт в ночь с 22 на 23 октября.
Ранее сообщалось, что Ислам Махачев и Чарлз Оливейра уложились в вес перед поединком на турнире UFC 280.