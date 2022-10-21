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Карякин: Ниманн должен приструнить Карлсена за недоказанные обвинения

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о скандальной ситуации между американским шахматистом Хансом Ниманном и действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном из Норвегии.
Карякин: Ниманн должен приструнить Карлсена за недоказанные обвинения
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«Понять Ниманна можно. Мы не знаем, было с его стороны читерство или нет. Он имеет полное право защищать честь и достоинство в суде. Я за то, чтобы он чуть-чуть приструнил этих людей, так как они позволяют себе высказывать слишком жёсткие, недоказуемые обвинения в его адрес», — цитирует Карякина ТАСС.

Он подчеркнул, что в американских судах у Ниманна есть шансы на победу.

«Не знаю насчёт $100 млн, но какую-то компенсацию он может получить», — добавил Карякин.

Адвокаты Ниманна обратились в окружной суд штата Миссури (США) с иском на Карлсена. 19-летний американец в Twitter опубликовал соответствующее заявление. Шахматист за нанесённый репутационный ущерб требует $100 млн.

Уточняется, что в качестве ответчиков, помимо Карлсена, также указаны компания норвежца Play Magnus Group, веб-сайт chess.com и его глава Дэнни Ренш, а также американский шахматист Хикару Накамура, который обвинял Ниманна в читерстве.

Напомним, что Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

Ранее сообщалось, что Ниманну сломали короля во время партии.

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