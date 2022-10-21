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Нападающие Голдобин и Рашевский примут участие в Матче звёзд КХЛ

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Континентальная хоккейная лига опубликовала итоги голосования представителей СМИ по участникам Матча звёзд КХЛ 2022 года.
Нападающие Голдобин и Рашевский примут участие в Матче звёзд КХЛ
  • Gettyimages.ru

Журналисты выбрали ещё 12 хоккеистов, среди которых нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин и форвард московского «Динамо» Дмитрий Рашевский, сообщает пресс-служба КХЛ.

Накануне болельщики выбрали 16 участников Матча звёзд. Также в список войдут четверо лучших игроков Кубка вызова Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой. В каждую команду войдут 11 игроков (два вратаря и девять полевых).

Матч звёзд КХЛ состоится в Челябинске 10 и 11 декабря.

Ранее сообщалось, что «Авангард» уступил «Трактору» и потерпел третье поражение подряд.

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