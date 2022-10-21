Чемпион ОИ по дзюдо Галстян сообщил, что его тренер получил ранение в ходе СВО
- Gettyimages.ru
«Главное, он жив. Сейчас он в госпитале на лечении. Да, он был на СВО, был ранен осколками», — цитирует Галстяна «Матч ТВ».
33-летний дзюдоист завоевал золотые медали Олимпиады 2012 года в Лондоне. Он также является бронзовым призёром чемпионата мира — 2010 и чемпионом Европы — 2009.
Ранее глава Международной федерации дзюдо Мариус Визер высказался о недопуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.