Фетисов считает Капризова лидером «Миннесоты»
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«Он молодец. Талантливый парень. Хочется пожелать ему удачи. Сейчас начало сезона, у команды могут быть любые сложности. Будем болеть за Кирилла. Он подписал многолетний контракт, на него рассчитывает команда. Он лидер команды, без вопросов», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
Капризов показал лучший старт сезона за карьеру в НХЛ. 25-летний российский форвард в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:3) забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В активе Капризова теперь четыре гола и четыре голевые передачи. Нападающий впервые в карьере набирает очки в четырёх играх подряд на старте чемпионата.
Ранее сообщалось, что гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Ванкувером».