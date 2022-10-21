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Фетисов считает Капризова лидером «Миннесоты»

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил игру нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23.
Фетисов считает Капризова лидером «Миннесоты»
  • Gettyimages.ru

«Он молодец. Талантливый парень. Хочется пожелать ему удачи. Сейчас начало сезона, у команды могут быть любые сложности. Будем болеть за Кирилла. Он подписал многолетний контракт, на него рассчитывает команда. Он лидер команды, без вопросов», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Капризов показал лучший старт сезона за карьеру в НХЛ. 25-летний российский форвард в матче с «Ванкувер Кэнакс» (4:3) забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В активе Капризова теперь четыре гола и четыре голевые передачи. Нападающий впервые в карьере набирает очки в четырёх играх подряд на старте чемпионата.

Ранее сообщалось, что гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Ванкувером».



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