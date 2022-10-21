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Левандовски — третий игрок в XXI веке, забивший 600 мячей за карьеру

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал третьим игроком в XXI веке, забившим 600 мячей за карьеру.
Левандовски — третий игрок в XXI веке, забивший 600 мячей за карьеру
  • Gettyimages.ru

34-летний поляк оформил дубль в матче десятого тура Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:0).

Таким образом, на счету нападающего стало 600 голов за профессиональную карьеру.

В XXI веке достичь этой отметки удалось форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 16 мячей и отдал три результативные передачи в 14 матчах за каталонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что дубль Левандовски помог «Барселоне» разгромить «Вильярреал» в Ла Лиге.

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