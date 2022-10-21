Тренер сборной Киргизии: российские клубы боролись бы за победу в азиатской Лиге чемпионов

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин считает, что российские клубы боролись бы за победу в азиатской Лиге чемпионов.

«Российские клубы боролись бы за победу в азиатской Лиге чемпионов, а сборная России была бы в числе фаворитов Кубка Азии. Никто не даст гарантии, что российская сборная бы везде побеждала, но за первые места борьба была бы точно», — приводит слова Крестинина Metaratings.

Тренер ответил на вопрос о том, стоит ли России думать об этом переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я не внутри ситуации, поэтому не имею права говорить, не зная всех деталей. Да, я болельщик сборной России, кроме тех случаев, когда выступают игроки из Кыргызстана, но рассуждать с трибун я не привык», — сказал он.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой. СМИ сообщали, что Российский футбольный союз рассматривает вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Ранее игрок «Амкала» Гасилин заявил, что уход России из УЕФА может стать ошибкой.