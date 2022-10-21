Тухугов снят с турнира UFC 280 из-за проблем с весом
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger/Zuffa LLC
Таким образом, бой Тухугова и Алмейды отменён.
Поединок должен был состояться в ночь с 22 на 23 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).
В последнем бою Тухугов в конце октября прошлого года на турнире UFC 267 одержал победу над бразильцем Рикардо Рамосом единогласным решением судей. Алмейда в последнем бою, в июне этого года, победил американца Майкла Тризано техническим нокаутом в третьем раунде.
Ранее сообщалось, что российский боец MMA Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра уложились в вес перед поединком на турнире UFC 280.