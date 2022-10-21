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Тухугов снят с турнира UFC 280 из-за проблем с весом

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Зубайра Тухугов не смог сделать нужный вес перед поединком с бразильцем Лукасом Алмейдой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 280.
Тухугов снят с турнира UFC 280 из-за проблем с весом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger/Zuffa LLC

Таким образом, бой Тухугова и Алмейды отменён.

Поединок должен был состояться в ночь с 22 на 23 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ).

В последнем бою Тухугов в конце октября прошлого года на турнире UFC 267 одержал победу над бразильцем Рикардо Рамосом единогласным решением судей. Алмейда в последнем бою, в июне этого года, победил американца Майкла Тризано техническим нокаутом в третьем раунде.

Ранее сообщалось, что российский боец MMA Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра уложились в вес перед поединком на турнире UFC 280.

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