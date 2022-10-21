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Передача Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Оттавой»

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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) и завершилась со счётом 2:5.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши и Энтони Манта. У хозяев голы на счету Дрейка Батерсона (2), Шейна Пинто, Тайлера Мотта и Алекса Дебринкэта.

Российский защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес» в НХЛ.

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