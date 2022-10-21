Передача Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Оттавой»
Встреча проходила на «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) и завершилась со счётом 2:5.
В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ти Джей Оши и Энтони Манта. У хозяев голы на счету Дрейка Батерсона (2), Шейна Пинто, Тайлера Мотта и Алекса Дебринкэта.
Российский защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что передача Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Лос-Анджелес» в НХЛ.