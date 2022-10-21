Тренер сборной России по конькобежному спорту: Качанова будет плавно входить в сезон

Тренер сборной России по конькобежному спорту Дмитрий Дорофеев высказался о ходе восстановления призёра чемпионатов мира Дарьи Качановой после травмы.

«Нам вообще сейчас ни к чему форсировать состояние спортсменов. Мы общались с Дарьей. У неё хороший настрой, будем двигаться вперед понемногу, ждём её. Мы продолжаем работать и поддерживаем свой уровень», — сказал Дорофеев «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в постолимпийский сезон необходимо входить плавно.

«А в нынешней ситуации — тем более», — добавил Дорофеев.

Качанова после разрыва ахилла пропустила первые старты в сезоне-2022/23. Конькобежка тренируется по индивидуальной программе.

Ранее призёр Олимпиады по конькобежному спорту Даниил Алдошкин высказался о возможном участии в зимних Играх 2026 года в Милане (Италия).





