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Конькобежец Алдошкин надеется завоевать золотую медаль Игр-2026

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Призёр Олимпиады по конькобежному спорту Даниил Алдошкин высказался о возможном участии в зимних Играх 2026 года в Милане (Италия).
Конькобежец Алдошкин надеется завоевать золотую медаль Игр-2026
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  • © DeFodi Images

«Хочется выиграть олимпийское золото, один шажок мы уже сделали в Пекине, завоевали серебро. Дай бог, чтобы нас пустили в Милан. Хотелось бы проявить себя там по полной и завоевать золотую олимпийскую медаль», — цитирует Алдошкина «Матч ТВ».

Алдошкин завоевал золотую медаль на дистанции 5000 м на «Мемориале Шавырина» в Коломне.

Ранее Матыцин выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм — 2024 в Париже.

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