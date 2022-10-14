Конькобежец Алдошкин надеется завоевать золотую медаль Игр-2026
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«Хочется выиграть олимпийское золото, один шажок мы уже сделали в Пекине, завоевали серебро. Дай бог, чтобы нас пустили в Милан. Хотелось бы проявить себя там по полной и завоевать золотую олимпийскую медаль», — цитирует Алдошкина «Матч ТВ».
Алдошкин завоевал золотую медаль на дистанции 5000 м на «Мемориале Шавырина» в Коломне.
Ранее Матыцин выразил надежду на допуск российских и белорусских спортсменов к летним Олимпийским играм — 2024 в Париже.