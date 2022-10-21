Олимпийский комитет России готов подписать меморандумы о сотрудничестве с НОК трёх стран

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил о готовности подписать меморандумы о сотрудничестве с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) трёх стран.

«С коллегами из НОК Южной Африки, Мали и Перу мы готовимся подписать меморандумы о сотрудничестве. В частности, всё больше НОК интересуются нашими возможностями в образовании и подготовке тренерских кадров», — цитирует Позднякова ТАСС.

Глава ОКР подчеркнул, что не собирается тратить время на формальности и планирует как можно скорее перейти к практической реализации проекта.

На генеральной ассамблее АНОК в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

Генассамблея АНОК проходит с 18 по 21 октября в Сеуле.

Ранее сообщалось, что глава НОК Дании покинул зал генассамблеи АНОК в ходе выступления Позднякова.