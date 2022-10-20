Глава НОК Дании покинул зал генассамблеи АНОК в ходе выступления Позднякова
- РИА Новости
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«Я уважаю тот факт, что Поздняков является председателем комиссии АНОК, но решил покинуть зал, потому что счёл видеопрезентацию неприемлемой. Мне показалось, что я оказался не в том месте и не в то время, поэтому не я не смог остаться. Чувствовал себя неловко», — приводит слова Наторпа Inside the Games.
Генассамблея АНОК проходит с 18 по 21 октября в Сеуле.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал предложение главы НОК Дании о недопуске российских представителей к участию в генассамблее АНОК.