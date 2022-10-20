Глава НОК Дании покинул зал генассамблеи АНОК в ходе выступления Позднякова

Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп покинул заседание генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в ходе выступления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Я уважаю тот факт, что Поздняков является председателем комиссии АНОК, но решил покинуть зал, потому что счёл видеопрезентацию неприемлемой. Мне показалось, что я оказался не в том месте и не в то время, поэтому не я не смог остаться. Чувствовал себя неловко», — приводит слова Наторпа Inside the Games.

Генассамблея АНОК проходит с 18 по 21 октября в Сеуле.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал предложение главы НОК Дании о недопуске российских представителей к участию в генассамблее АНОК.