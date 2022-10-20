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Глава НОК Дании покинул зал генассамблеи АНОК в ходе выступления Позднякова

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Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Дании Ханс Наторп покинул заседание генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в ходе выступления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Глава НОК Дании покинул зал генассамблеи АНОК в ходе выступления Позднякова
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Я уважаю тот факт, что Поздняков является председателем комиссии АНОК, но решил покинуть зал, потому что счёл видеопрезентацию неприемлемой. Мне показалось, что я оказался не в том месте и не в то время, поэтому не я не смог остаться. Чувствовал себя неловко», — приводит слова Наторпа Inside the Games.

Генассамблея АНОК проходит с 18 по 21 октября в Сеуле.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал предложение главы НОК Дании о недопуске российских представителей к участию в генассамблее АНОК.

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